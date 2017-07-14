П’ятеро маленьких зубренят народилися у заповіднику в Карпатах

У заповіднику у Карпатах цього літа сталося поповнення у популяції зубрів.

У першій половині липня цього року самки, які мешкають у Національному природному парку Сколівські Бескиди Львівської області, привели на світ п’ятьох зубренят, йдеться на сайті заповідника, пише Галка.

“Зубренята почувають себе добре та не відходять від своєї мами, а ті в свою чергу завжди насторожі і в будь-який час готові захистити своє потомство.

На сьогодні стадо налічує 33 особини. Побачити зубрів у літній період не так і легко, оскільки вони мігрують на досить значну відстань.

В теплу пору року зубри харчуються травою і гіллячковим кормом, а взимку проводиться підгодівля такими кормами як: сіно, віники, солома, кормові буряки, капуста, концентровані корми”, – пише Володимир Піщальник, провідний інженер з охорони тваринного світу НПП “Сколівські Бескиди”.