Отримувати підвищені стипендії буде менше студентів

З листопада академічні та соціальні стипендії українських студентів зростуть на 18% – відповідне рішення було ухвалене 8 листопада 2017 року, інформують “Вікна” з посиланням на офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.

Розмір стипендій на місяць становитиме:

Академічна стипендія:

Для учнів ПТНЗ – 490 грн;

Для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, що навчаються на молодшого спеціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, підвищена – 1250 грн;

Для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються на бакалавра, спеціаліста чи магістра: звичайна – 1300 грн (за особливі успіхи – 1892грн), підвищена (для природничо-математичних педагогічних спеціальностей та інших математичних, природничих та інженерних спеціальностей) – 1660 грн (за особливі успіхи – 2416грн).

Соціальна стипендія:

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн;

Для інших осіб, що мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 450 грн, у ВНЗ І-ІІ р. а. — 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV р. а., наукових установах – 1180 грн.

Академічна стипендія Президента України:

Для учнів ПТНЗ – 1420 грн;

Для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2130 грн;

Для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2720 грн.

Іменні та академічні стипендії Кабміну:

Для учнів ПТНЗ – 1180 грн;

Для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн;

Для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн.

Стипендія Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад:

Учасникам – 2600 грн;

Призерам – 2950 грн.

Стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту членів МАН – 2600 грн.

Стипендія Кабміну переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури – 2360 грн

Стипендія імені Тараса Шевченка – 2720 грн

Стипендія Президента України для переможців міжнародних мовних конкурсів ім. Петра Яцика і Тараса Шевченка:

Для учнів ПТНЗ – 1420 грн

Для студентів, курсантів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1770 грн

Для студентів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 2600 грн.

Водночас, уряд планує зменшити видатки на стипендії майже на чверть. Про це йдеться у проекті бюджету освіти і науки на 2018 рік. В документі уряд пропонує скоротити видатки на соціальні стипендії більш ніж на третину — з 992 до 631 млн грн. Видатки на академічну стипендію для студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах, які підпорядковані Міносвіти, пропонують скоротити на 21% — з 3,98 до 3,16 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що уряд планує зменшити ліміт студентів, яким може бути призначена академічна стипендія з 40-45% до 15% від загальної кількості студентів до 2020 року. Ще одна причина скорочення видатків – можливе перенесення фінансування вишів I–II рівня акредитації на місцеві бюджети, які у тому числі мають забезпечувати виплату стипендій їхнім студентам.

До слова, на честь Героя Небесної сотні прикарпатця Романа Гурика заснували іменну стипендію для молодих науковців.