Організатори назвали вартість квитків на “Євробачення-2017”

Вартість квитків на Євробачення-2017, яке відбудеться в Києві, на даний момент вже встановлена.

Про це розповів заступник керівника НОТУ (Національної суспільної телерадіокомпанії України) з питань проведення “Євробачення-2017” Павло Грицак, передає “Слово і Діло”.

“В середньому, ціна квитка буде від 40 до 200 євро, 200 з хвостиком – ціна VIP-квитків“,– розповів він.

Грицак пояснив, що ціна встановлена в євро, оскільки це міжнародний конкурс, і будуть купувати квитки не тільки українці. Продаж стартує вже цього місяця.

Заступник керівника НТКУ додав, що в результаті відкритого тендеру вже вибраний оператор продажу квитків.

“Мінімальний дохід, який планували – 44 мільйони. Але після тендеру ми ведемо активні переговори з переможцем – і зараз ми очікуємо, що доходи від продажу квитків будуть більше 60 мільйонів гривень“, – розповів Грицак.

Він зазначив, що буде заплановано 9 подій, на які продаватимуться квитки.

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