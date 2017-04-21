Опублікували відео, де учасники АТО вимагають звільнення Любомира Жупанського з посади секретаря міськради

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, вчора на сесії міської ради учасники АТО вимагали провести службове розслідування стосовно Любомира Жупанського.

Відео зі зверненням військових виклала у Фейсбук Олександра Базюк.

“Службове розслідування по некоректній поведінці секретаря Коломийської міськради Любомира Жупанського відбудеться в Коломийській міській раді в понеділок 24 квітня, о 13:00. Прохання до всіх небайдужих прийти і відстояти честь і гідність людей. Чиновник повинен вміти розмовляти і пам’ятати, що це він – слуга народу, він отримує зарплату з наших податків, а не навпаки!”, – написала Олександра Базюк.

Читайте також: Учасники АТО проти Любомира Жупанського і електронна черга у дитсадки: як пройшла 20 сесія Коломийської міськради. ФОТО