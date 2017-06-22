Онлайн-трансляція 22-ї сесії Коломийської міськради

О 10 годині у залі засідань Коломийської міськради розпочалася сесія.

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Порядок денний 22-гої сесії:

1. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік;

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.04.2017 №1400-20/2017 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №1264-18/2017 “Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2016 №867-13/2016 “Про внесення змін до рішень міської ради від 03.09.2015 №2264-56/2015 та від 13.07.2016 №595-10/2016” “Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Коломиї на 2015-2017 роки”;

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 10.08.2016 №687-11/2016 “Про внесення змін до рішення міської ради від 13.04.2016 №318-6/2016 “Про затвердження Програми розвитку туризму в місті Коломиї на 2016-2020 роки”;

4. Про затвердження тендерного комітету міської ради у новому складі;

5. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста Коломиї системи відеоспостереження;

6. Про внесення змін до міської програми “Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки” та положення про громадський бюджет міста Коломиї;

7. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 27.12.2016 №1133-16/2016 “Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік”;

8. Про затвердження Регламенту управління надання адміністративних послуг Коломийської міської ради;

9. Про доповнення переліку видів суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у виді громадських робіт та засуджених до покарання у виді громадських робіт;

10. Про продовження договору оренди від 01.07.2014 р. № 468 на нежитлове приміщення по вул. Стефаника, 5б;

11. Про продовження договору оренди від 01.08.2014 р. № 440 на нежитлове приміщення по вул. Івана Мазепи, 1;

12. Про списання з балансу багатоквартирних будинків.

Земельні питання;

Різне.

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