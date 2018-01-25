Онкохворій прикарпатці терміново потрібні донори крові

Прикарпатці Надії Чечель терміново потрібні донори крові.



Потрібні донори з другою позитивною групою крові, (2+). Донори на цільну кров. Підходять чоловіки і жінки, повідомили у спільноті ДонорUA Прикарпаття у Facebook.

Донорів чекають за адресою:

Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 23 з 8.30 до 14.30.

З собою потрібно мати паспорт.

Надія у 2015 році дізналася, що хвора на гострий промієлоцитарний лейкоз. Вона пережила кілька курсів хіміотерапії, які спочатку поліпшили її стан і вона змогла деякий час продовжити лікування вдома. Однак хвороба не встигла покинути жінку як знову повернулася.

Наразі Надія перебуває на лікуванні у Івано-Франківській обласній клінічні лікарні – відділення гематологія. Зараз жінка проходить третій курс хіміотерапії, дуже впав гемоглобін.

Гострий промієлоцитарний лейкоз – це особливий підвид гострого мієлоїдного лейкозу, злоякісного пухлинного захворювання білих кров’яних клітин. При ньому спостерігається аномальне накопичення в кістковому мозку і в крові незрілих гранулоцитів, так званих промієлоцитів.