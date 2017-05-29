Одіозний секретар: чим коломийський посадовець заслужив скандальну славу

Чому персона Любомира Жупанського опинилася в центрі стількох скандалів, де секретар заробив немалі статки та чи не став жертвою політичних інтриг з’ясували журналісти “Народного контролю“.

Нещодавно повідомлялося, що Любомир Жупанський вніс недостовірні дані про своє попереднє місце роботи.

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