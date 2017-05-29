Одіозний секретар: чим коломийський посадовець заслужив скандальну славу

Чому персона Любомира Жупанського опинилася в центрі стількох скандалів, де секретар заробив немалі статки та чи не став жертвою політичних інтриг з’ясували журналісти “Народного контролю“.
Нещодавно повідомлялося, що Любомир Жупанський вніс недостовірні дані про своє попереднє місце роботи.
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Одні рекетири прийшли до влади щоб легалізуватися і підстрахуватися від кримінальних переслідувань, а інші щоб примножити свої статки. І в не промислово розвинутій Коломиї одне з декількох не малих збагачень – це розбазарювання державної землі. Гадаю, що Жупанський – сидить при владі, переслідуючи подвійні цілі – підстрахування від переслідувань і збагачення.
Прикро, що коломияни такі наївні, що привели і терплять всю цю бидлячу спортивно-кримінальну шантрапу.