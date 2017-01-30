Одержувачам субсидій влаштують перевірку депозитів

Українці, які оформили субсидію для оплати комунальних послуг, тепер будуть змушені відзвітувати за кожну копійку власних доходів.

І у тих випадках, коли дані про доходи не співпадатимуть із офіційно поданою у деклараціях інформацію, – субсидію заберуть, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вісті.

Про це повідомив, економічний експерт та юрист Андрій Вігірінський, зазначивши, що громадянам спершу спростили процедуру оформлення соціальної знижки, а тепер запитають сповна про доходи.

“Порядок призначення субсидії спростили максимально. Люди заповняють об’єктивні дані, тобто ті, які є офіційними з точки зору офіційного працевлаштування і оплати праці. Берем минулий рік — це 1600 гривень офіційна зарплатня, а в подальшому і на стадії, коли розглядають ці документи, відповідні підрозділі соціальних служб на місцях звертаються до Державної фіскальної служби з вимогою — повідомте, будь ласка, з якої суми було сплачено податки по відповідному ідентифікаційному коду платника податків. Їм приводять ту ж саму офіційну інформацію, що офіційно особа задекларувала ось такий от дохід, тобто інформація співпадає, тут теж ще багато питань в тому плані, що є обмежений строк призначення субсидії, а відповідь з ДФС може надходити в паперовому вигляді, тому що не скрізь є можливість електронного обміну даними, через місяць, через півтора, і вже на той момент субсидія призначена”, – повідомив Вігірінський.

За словами експерта, Мінфін отримав змогу легко визначити, чи приховала людина правду про власні доходи: для цього моніторять банківські рахунки громадян та дорогі покупки. Однак такий контроль можуть здійснити лише працівники Мінфіну – робітники Мінсоцполітики доступу до банківських операції українців не мають.

Вігірінський також додав, що перевірятимуть не лише одержувачів субсидій, але й пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги.