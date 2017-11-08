Очільник Франківщини оглянув відремонтоване отоларингологічне відділення Коломийської ЦРЛ

Вчора під час перебування з робочою поїздкою на Коломийщині голова облдержадміністрації Олег Гончарук побував у центральній районній лікарні та оглянув відремонтоване отоларингологічне відділення.

Про це повідомляє відділ прес-служби Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пише Дзеркало Коломиї.

Нині приміщення відділення – це 7 сучасних палат з новими функціональними та лікарняними ліжками, розраховане на 25 осіб.

Щорічно послугами отоларингологів тут можуть скористатися до 1000 коломиян.

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Разом з сучасним ремонтом відділення поповнилося новим обладнанням – отоларингологічною кабіною та кріслами.

Нині в ЦРЛ триває ремонт приймального покою, проводяться ремонтно-будівельні роботи та готуються приміщення під розміщення ангіографа – сучасного приладу, призначеного для профілактики та лікування серцево-судинних та інших захворювань

За словами голови Коломийської РДА Любомира Глушкова, на ремонт приміщень уже спрямовано близько півтора мільйона гривень з державного, обласного та місцевого бюджетів.

Нагадаємо, нещодавно головним лікарем Коломийської ЦРЛ став Петро Лесів.

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