Об’єднані Арабські Емірати засипало снігом. ФОТО

Після різкого похолодання Об’єднані Арабські Емірати накрило снігом.

Як повідомляє Національний центр метеорології та сейсмології, в країну прийшли морози, пише 24 канал.

Зокрема, у п’ятницю, 3 лютого, в ОАЕ було зафіксовано аномальну для регіону температуру до -5 градусів за Цельсієм.

Відтак, найвища вершина Еміратів Джебель Джейс і решта території вкрилися снігом.

В результаті організатори велосипедного Туру Дубаю були змушені скасувати чотири етапи гонки через снігопад та сильні вітри.

Натомість населення країни такій погоді радіє – як дорослі, так і малі ліплять сніговиків, грають у сніжки, а також катаються на санах.

Зауважимо, що більшість території ОАЕ займає пустеля Руб-ель-Халі, а середня мінімальна температура з 2003 року тут становить +13,3 градусів за Цельсієм.