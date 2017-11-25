Обвал в новобудові на Прикарпатті: правоохоронці опломбували офіс підрядника. ВІДЕО

Під час зведення корпусу Католицької школи під тоннами бетону загинула одна людина, четверо робітників травмувались. Українська греко-католицька церква висловила співчуття родичам загиблого. А от слідчі вилучають документацію і з’ясовують, чи були дозволи на будівельні роботи.

Після обвалу 22 листопада на вулиці Шевченка, 11 будівництво призупинили. Напередодні рятувальники майже чотири години намагалися дістати з-під обвалів тіло 70-річного виконроба. Він потрапив у самісінький епіцентр.

Чоловіка поховав величезний шар бетону. Він. загинув миттєво. Живими з-під обвалів дістали чотирьох. Один з них, кажуть і рятувальники, і медики, народився у сорочці. Під завалом він пролежав понад дві години, йдеться в сюжеті ТСН.

“За час перебування у відділенні реанімації стан хворого стабілізувався. Не було при обстежені виявлено ні переломів, ні паралічу. Хворий при свідомості, стабільний, адекватний”, – розповіла Іванна Майданська,лікар-анестезіолог обласної клінічної лікарні.

Решта потерпілих від госпіталізації відмовилися. Що саме сталося на будмайданчику, не кажуть. Однак про все будівельники розповіли рятувальникам.

Попри пізню годину та дощ зі снігом на майданчику їх було 22. Вони встановили підпори та почали заливати бетон. Раптом на горі почули підозрілий шум.

“Вони піднялися на другий поверх подивитися, що там сталося, і в цей момент стався обвал. На той момент вони не повинні були там бути”, – розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міськвиконкому Ігор Влізло.

Чому обвалилося перекриття між другим поверхом і дахом, зараз з’ясовує слідство. Правоохоронці підозрюють порушення техніки безпеки.

“Вся технічна документація з підсобних приміщень на цьому будівництві вилучена, ніяких перешкод не вчинялося”, – зазначила в. о. прес-секретаря обласної прокуратури Наталія Дуленчук.

“Коли стаються такі трагедії, у 90% це є порушення техніки безпеки під час здійснення будівельно-монтажних робіт. Друге – це може бути неякісне обладнання”, – каже Влізло.

Будівництво нового корпусу Католицької школи розпочалося у травні. У цьому корпусі мали розташовуватись спортзал, актовий зал та велика їдальня, пише КУРС.

Замовник будівництва – Івано-Франківська архієпархія УГКЦ, підрядник місцева будівельна фірма ТОВ “Монокарбуд”. Її офіс вже опломбували. Телефон керівника – вимкнений.

Священнослужителі обмежилися заявою на сайті.

“Івано-Франківська Архієпархія УГКЦ висловлює своє щире співчуття родині з приводу загибелі пана Зеновія Обідняка та постраждалим, які отримали травми”, – йдеться в заяві.

Навчання у школі обіцяють призупинити.

У міському Держархбудконтролі кажуть, що, на перший погляд, із документами у будівельників все гаразд. Однак зараз будуть ретельно перевіряти увесь пакет документів.