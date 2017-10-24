Обласна газета “Галичина” матиме нового очільника

Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова погодила проект рішення “Про звільнення з посади головного редактора газети “Галичина”.

Причиною цього стала заява нинішнього керівника Петра Парипи на звільнення за власним бажання з 27 жовтня 2017 року, повідомляє прес-служба обласної ради.

“Хочу подякувати депутатам обласної ради за конструктивну співпрацю. Мені було комфортно працювати з депутатським корпусом”, – сказав Петро Парипа.