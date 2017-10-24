Обласна газета “Галичина” матиме нового очільника

Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова погодила проект рішення “Про звільнення з посади головного редактора газети “Галичина”.
Причиною цього стала заява нинішнього керівника Петра Парипи на звільнення за власним бажання з 27 жовтня 2017 року, повідомляє прес-служба обласної ради.
“Хочу подякувати депутатам обласної ради за конструктивну співпрацю. Мені було комфортно працювати з депутатським корпусом”, – сказав Петро Парипа.
Депутати вирішили комісійно звернутися до керівника депутатського корпусу з рекомендацією нагородити Петра Парипу відзнакою голови обласної ради.
Разом з цим, комісія погодила ще один проект рішення обласної ради “Про призначення головного редактора газети “Галичина”.
Беручи до уваги рішення трудового колективу редакції депутати підтримали кандидатуру Василя Мороза, який наразі є заступником головного редактора.
Обидва проекти рішень запропоновані до розгляду на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться 27 жовтня 2017 року.
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