Додому Новини Суспільство Обласна газета “Галичина” матиме нового очільника

Обласна газета “Галичина” матиме нового очільника

0
Поділитися

Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова погодила проект рішення “Про звільнення з посади головного редактора газети “Галичина”.

Причиною цього стала заява нинішнього керівника Петра Парипи на звільнення за власним бажання з 27 жовтня 2017 року, повідомляє прес-служба обласної ради.

Don Yapon

“Хочу подякувати депутатам обласної ради за конструктивну співпрацю. Мені було комфортно працювати з депутатським корпусом”, – сказав Петро Парипа.

Депутати вирішили комісійно звернутися до керівника депутатського корпусу з рекомендацією нагородити Петра Парипу відзнакою голови обласної ради.

Разом з цим, комісія погодила ще один проект рішення обласної ради “Про призначення головного редактора газети “Галичина”.

Беручи до уваги рішення трудового колективу редакції депутати підтримали кандидатуру Василя Мороза, який наразі є заступником головного редактора.

Обидва проекти рішень запропоновані до розгляду на черговій сесії обласної ради, яка відбудеться 27 жовтня 2017 року.

Читайте також: Обласне телебачення “Галичина” очолить “свободівець” Ігор Дебенко

Статті по теміБільше від автора