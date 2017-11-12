Обдуреного шахраями прикарпатця оштрафували за коробку цукерок слідчому

2 листопада Калуський міськрайонний суд виніс вирок у справі чоловіка, який потерпів від шахраїв і, щоб прискорити розслідування справи і повернення втрачених коштів, запропонував хабара слідчій поліції – 200 гривень та коробку цукерок.

23 серпня 2017 року чоловік прийшов до слідчого Калуського відділу поліції, щоб отримати довідку про результати досудового розслідування у справі за фактом вчинення стосовно нього шахрайських дій невстановленими особами, які 25 грудня 2016 року зняли з його банківського рахунку 8328 гривень, пише КУРС.

Також чоловік просив слідчу Мілевську Ю. О. посприяти у поверненні йому викрадених коштів. Для цього він поклав їй на стіл у службовому кабінеті 200 гривень та коробку цукерок “Міленіум”.

Слідча відмовилася від неправомірної вигоди та повідомила про це правоохоронців.

Під час досудового розслідування між прокурором та підозрюваним була укладена угода про визнання винуватості у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

За угодою чоловік визнав свою вину і погодився сплатити штраф.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив чоловікові 8500 гривень штрафу.

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