Нову книжку про Коломию репрезентували в Музеї історії міста. ВІДЕО

Відомий краєзнавець, заслужений артист України Микола Савчук презентував свою нову книгу “На горі народжена”.

Захід відбувся у музеї історії міста Коломиї. Прийшли привітати краянина колеги, знані на Коломийщині історики та митці.

А автор зазначив, що вже працює над новою книгою.

Краєзнавець каже, що в основу книги лягли коломиєзнавчі тексти.

Микола Савчук каже, що тут багато праць про історію міста над Прутом.

Багато сторінок присвячено коломиянам, які прославили місто на увесь світ.

Над виданням довелося попрацювати кілька років, розповідав на презентації автор.

Детальніше – у сюжеті ТРК РАІ.

