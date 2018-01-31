“Новий шлях”: в Україні набирає обертів нова суїцидальна гра

Традиційно для таких “ігор” куратор групи в соціальній мережі дає підписникам завдання, мета яких – довести до самогубства, пише Місто з посиланням на Вести.

Видання зазначає, що подібні інтернет-спільноти з’являються в Росії, проте в суїцидальній грі вже беруть участь й українські школярі.

У поліції почали блокувати групи смерті, проте експерти стверджують, що довести причетність до доведення до самогубства дуже складно.

Так, для участі у грі “Новий шлях” необхідно розмістити хештег (#тихийлес і #сованикогданеспит) і написати #явигре, а на так званій аватарці розмістити картинку з червоною пентаграмою на чорному тлі. Після цього потрібно запросити друзів і чекати на завдання від куратора.

Як правило, треба зробити поріз на тілі і надіслати фото або зробити спробу суїциду, – зазначили у виданні.

Як з’ясували журналісти, через блокування подібних груп підлітки почали спілкуватися за допомогою “позивних” і асоціативних зображень. Так, одним із знаків причетності до групи стали зображення лісу з розповіддю, як “чистили ліс біля озера”, що означає: “я приймаю умови”.