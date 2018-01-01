Нові українські фільми, які варто переглянути у 2018 році. ВІДЕО

Сайт “24” підготував підбірку найкращих вітчизняних фільмів, які вийдуть у прокат у 2018 році.

У списку фільми на будь-який смак – дитяча казка, комедія для дорослих, сімейне фентезі, а також трилер про Чорнобильську зону та історичний бойовик. Тож не пропустіть.

Свінгери

Першою з українських фільмів у новому році виходить комедія для дорослих. У стрічці йдеться про любовний трикутник між жінкою і двома чоловіками. Головна героїня – вчителька англійської мови. Коханець залишив її роздягненою на балконі, на щастя, її рятує симпатичний сусід. До речі, роль вчительки виконує співчака і екс-модель Playboy Даша Астаф’єва. Крім того, у стрічці знімається ще одна співачка Оля Полякова.

Прем’єра: 1 січня 2018.

Трейлер фільму “Свінгери”: відео

Казка про гроші

Наступною українські глядачі зможуть побачити казку за мотивами повісті Володимира Короленка “Йом-Кіпур, або Судний день”. Це повчальна історія, яка акцентує увагу на одній з людських слабкостей – скупості.

Наша історія про жахливу людську жадібність. Про лихварів, дармоїдів і підлабузників, про нероб і п’яниць. Але перш за все – про справжнє кохання, відданість і самопожертву,

– розповіла режисер фільму Олеся Моргунець.

Зйомки стрічки відбувались в Києві і в Національному музеї народної архітектури та побуту Пирогово.

Прем’єра: 25 січня 2018 року.

Трейлер фільму “Казка про гроші”: відео

Викрадена принцеса

Український мультфільм-фентезі, знятий за мотивами казки Олександра Пушкіна “Руслан і Людмила”. Кохання спалахує між мандрівним артистом Русланом і київською княжною Мілою. Але злий чаклун Чорномор викрадає дівчину. Він хоче принести її в жертву, щоб жити вічно. Однак, Руслан спробує врятувати кохану.

До речі, головних героїв озвучили вокалісти гурту “Время и Стекло”: голосом Руслана став Позитив (Олексій Завгородній), а Надя Дорофєєва озвучила Мілу.

Прем’єра: 7 березня 2018 року.

Трейлер фільму “Викрадена принцеса”: відео

Легенда Карпат

Історико-пригодницький фільм про лідера визвольного руху карпатських опришків, українського Робіна Гуда, Олексу Довбуша. Вороги закатували його матір, тож з дитинства Олекса виношує ідею помсти.

Спочатку фільм знімали як серіал, але у 2017 стало відомо, що робота вийде у вигляді фільму. Головні ролі у стрічці грають співаки Валерій Харчишин (Довбуш) та Марія Яремчук (кохана Олекси).

Прем’єра: квітень 2018 року.

Король Данило

Історичний бойовик про Данила Галицького. У фільмі відтворено період, коли хан Батий нападає на Русь і знищує Київ. Данило несподівано для всіх вирішує їхати особисто до хана на перемовини, так князь отримує корону від Папи Римського і стає першим королем Русі.

Це позитивна історія. Це історія, яка сталася давно, але на цій землі, де ми живемо. Воно безпосередньо стосується всіх нас,

– заявив режисер Тарас Химич.

Фільм знімають на Прикарпатті, де будують спеціальне середньовічне містечко. Зйомки також відбудуться на Поділлі та в Центральній Україні, зокрема й на Тернопіллі.

Прем’єра запланована на травень 2018 року.

Трейлер фільму “Король Данило”: відео

Бобот

Науково-фантастичний фільм для всієї сім’ї. У центрі стрічки – 12-річний хлопець. У його юному віці він бореться з позаземними істотами, а також знаходить вірних друзів і навіть перше кохання. Саме від мужності цього хлопчика залежить доля його нових друзів, майбутнє всього світу.

Прем’єра: 21 червня 2018 року.

Трейлер фільму “Бобот”: відео

Поліна

Це сімейний фільм-фентезі про дівчину, яка живе в будинку зі злою тіткою і двоюрідним братом. Ті таємно планують позбутися дівчинки в її день народження, щоб отримати спадщину. Поліні вдається втекти, і вона вирушає в чарівну подорож на пошуки правди про свою сім’ю. Ця подорож повна небезпек і пригод.

До речі, частину фільму знімали в Парижі. Одну з ролей зіграв відомий французький актор Жан Рено.

Мені було приємно стати частиною “українських пригод”, якими став фільм-фентезі “Поліна”, завдяки моїм друзям – режисерові Оліасу Барко та оператору Тері Арбогасту. Я був радий познайомитися і попрацювати з молодою українською акторкою Поліною Печененко (головна героїня),

– сказав Рено.

Прем’єра: запланована на 2018 рік, точної дати поки не називають.

Морена

Містична драма з елементами хорору. У центрі цієї історії – теж любовний трикутник. Аня з коханим Юрком приїжджають до батьків дівчини у карпатське селище. Під час святкування Івана Купала дівчина Іванка, яку називають Мореною, причаровує Юрка.​ Після цього із парою починають траплятись дивні, навіть містичні речі.

Прем’єра: друга половина 2018.

“Морена”: відео

Егрегор

Пригодницький трилер з елементами містики. Історія про два таємні ордени – Білий і Темний, які створили егрегори. Між орденами з давніх часів точиться боротьба за панування над світом. Змінити ситуацію може 7-річний український хлопець. Темний Орден його викрадає. Тож Світлий Орден та детектив з Інтерполу Івонн Барт допомагають батькові відшукати хлопчика.

Зйомки фільму відбуваються не лише в Україні, але й у Франції та Ізраїлі.

Прем’єра: кінець 2018 року.

Трейлер фільму “Егрегор”: відео

Люксембург

Драматичний фільм-трилер, знятий режисером Мирославом Слабошпицьким, який відомий роботою “Плем’я”. Стрічка розповідає про людей, які живуть і працюють у Чорнобильській зоні в умовах ядерної зими.

Як пояснив режисер, Чорнобиль – як маленька окрема країна, звідси і назва фільму.

До речі, видання Ion Cinema поставило “Люксембург” на восьме місце у рейтингу “100 найочікуваніших іноземних фільмів року”.

Прем’єра запланована на 2018 рік.