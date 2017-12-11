Нове шахрайство: як в українців виманюють гроші у Skype

Шахраї у соцмережах і месенджерах активно надсилають фальшиві повідомлення від імені родичів і друзів. Таким чином аферисти виманюють гроші в українців.

Нещодавно шахраї від імені Олени Вертинської у Skype просили її найкращих друзів переказати дві тисячі гривень, пише “Сегодня“.

“Коли поверталася додому з роботи, мені почали телефонувати друзі. Виявляється, що з мого особистого Skype цілий день приходили повідомлення з проханням перерахувати кошти”, – каже Олена Вертинська.

Аферисти навчилися повністю імітувати стиль спілкування жертви.

“Повідомлення шахраїв повністю копіювали мій стиль. Ті ж смайли, ті ж знаки пунктуації”, – розповіла Олена.

Один із друзів поділився з аферистами паролем і логіном свого онлайн-банкінгу. Вкрадені гроші йому повернути не вдалося. Зміг лише заблокувати картку.

Експерти зауважують, що перед тим, як зламати сторінку, аферисти збирають інформацію про жертву і її оточення. Так вони досліджують, хто без зайвих питань може переказати кошти.

“Це займає мінімум часу. Українці власноруч у соцмережах викладають особисті фото, дані про близьких та друзів”, – наголошує глава Інтернет-асоціації Олександр Федієнко.

Він радить домовитися з близькими про кодове слово чи символ у разі критичних ситуацій. Також придумати складний пароль і прив’язати акаунт до номера мобільного телефону.