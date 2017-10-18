Нова шахрайська схема: українцям приходять повідомлення про “накопичені” борги

В Україні з’явилась нова шахрайська схема, за допомогою якої злочинці видурюють гроші в українців. Так, громадяни отримують смс від, начебто, Державної фіскальної служби.

Про це розповів адвокат Антон Зубков, інформує Gazeta.ua.

За його даними, у смс шахраї вказують суму заборгованості та просять передзвонити за певним номером телефону. Та як застерігає адвокат, цього робити не варто.

“Це чергова афера. Клієнт отримав повідомлення. Передзвонив за вказаним номером і за кілька хвилин мінус 40 гривень з рахунку”, – пояснює Зубков.

У Державній фіскальній службі вже заявили, що подібних повідомлень не розсилають.

“Державна фіскальна служба України не розсилає SMS-повідомлення платникам, які, містять нібито інформацію щодо суми боргу та контактні мобільні номери, куди платник може звернутися за уточненням. Адміністрування та сплата податків, погашення боргів відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України”, – запевнили у прес-службі відомства.

Там додали, що у разі якщо ви отримаєте таке повідомлення, то краще звертатися до поліції.