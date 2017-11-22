Норвезькі науковці переконують – жінки за 30 найуважніші водії

Норвезькі вчені провели опитування 823 водіїв і з’ясували, що звичка відволікатися за кермом автомобіля пов’язана з віком і статтю.

Найбільше концентрувалися на водінні жінки віком за 30, пише УП.Життя з посиланням на The Naked Science.

Найчастіше відволікалися молоді чоловіки, які ще навчаються в університеті.

Також серед неуважних водіїв виявилися екстраверти і люди з порівняно низьким рівнем емоційної стабільності.

Перш ніж зробити такі висновки, дослідники відібрали 2 групи учасників опитування.

До першої увійшли 1100 учнів старших класів та студентів, 206 із них уже отримали водійські права.

У другій групі опинилися 617 випадково відібраних дорослих норвежців.

Люди відповіли на серію запитань про свої звички за кермом і пройшли тести, що вимірюють фактори “великої п’ятірки”.

“Велика п’ятірка” – це одна з моделей особистості людини, яка враховує ступінь прояву 5 основних рис: схильність до екстраверсії, відкритість новому досвіду, приємність в спілкуванні, сумлінність та схильність до невротизму.

Опитані старшокласнити та студенти з високим ступенем невротизму та екстраверсії виявилися менш уважні за кермом.

Дослідники припускають, що вони можуть бути менш схильні концентруватися на завданнях і в інших життєвих ситуаціях.

У дорослих особистісні риси мало впливали на концентрацію.

Також вчені склали рейтинг найбільш поширених причин, які змушують водіїв відволікатися від дороги.

Студенти найчастіше відволікалися, щоб переключити радіостанцію або поїсти.

Дзвінки і написання повідомлень виявилися наприкінці списку.

Дорослі норвежці теж приділяли багато уваги радіо, а також розмовам у салоні, коли доводилося дивилися на пасажира, а не на дорогу.