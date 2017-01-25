Німецька компанія купила 6 цукрових заводів на Тернопільщині

Німецька компанія Pfeifer & Langen завершила угоду з придбання шести цукрових заводів в Тернопільській області, які раніше належали холдингу “Т-Цукор”.



Про це заявив голова ТОВ “Радехівський цукор” Віталій Сікорський, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Інтерфакс-Україна“.

“Ми придбали 6 заводів “Т-Цукор”: Борщівський, Бучацький, Збаразький, Козівський, Лановецький та Хоросковскій цукрові заводи у Тернопільській області”, – сказав Віталій Сікорський.

Фінансовим партнером угоди виступив банк “Південний”.

Зазначено, що компанія “Т-Цукор”, якій належали вищевказані шість заводів в Тернопільській області і завод “Городенка” в Івано-Франківській області, контролювала родина Миколи Гута, однак вона не входила до агрохолдингу “Мрія”.

До 2014 року “Т-Цукор” входив до трійки лідерів з виробництва цукру в Україні, але з 2014 року заводи простоювали.

Pfeifer & Langen є великим європейським виробником цукру. Компанія, зокрема, володіє цукровими заводами в Німеччині, Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Словенії, Чехії та Україні. В Україні їй належить Радехівський цукровий завод у Львівській області і ТОВ “Чортківський цукровий завод” у Тернопільській області.