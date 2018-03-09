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Субота 10.03 2018
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    “Дзеркало Коломиї” запрошує у команду! Відкрито 10 вакансій

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    Всесвітнє визнання: Apple визнала додаток до смартфона дівчини з Коломиї одним...

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    Мер Коломиї пропонує перенести будівництво стадіону з Івано-Франківська в Коломию

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