-1.6 C
Коломия
Субота 10.03 2018
Повідомити новину
manhattan_ad
manhattan_ad
manhattan_ad
    Останні

    Суспільство

    Додому Новини Суспільство

    Коломияни перемогли у турнірі з подолання перешкод з жінкою на шиї....

    0

    Донечці загиблого атовця з Франківщини потрібні кошти на реабілітацію. РЕКВІЗИТИ

    0

    Реформа не скасовує педіатрів, – МОЗ

    0

    Вийти заміж за іноземця: історія прикарпатки, яка переїхала жити до Італії....

    0

    Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі: двоє загиблих, четверо...

    0

    Секретар Коломийської міськради погрожував звільнити вагітну керівницю прес-служби мерії

    0

    У Коломиї створюють інтерактивну карту міста

    0

    ДТП на Коломийщині: зіткнулися дві автівки

    0

    Сніговик, будинок та собака: у Коломиї робили речі зі сміття. ФОТО

    0

    У МОЗ заявили, що вхід до медичних закладів з дитячими візочками...

    0
    123...817Page 1 of 817
    kran_ad
    kran_ad
    kran_ad
    oe_ad
    oe_ad
    oe_ad
    kolibris_ad
    kolibris_ad
    kolibris_ad

    Будьте в курсі

    9,633ФаниПодобається
    34СпостерігачіСтежити
    2,714СпостерігачіСтежити
    57СпостерігачіСтежити
    279ПідписникиПідписатися
    Повне або часткове використання матеріалів, розміщених у виданні, дозволяється тільки за умови активного, прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал та згадки першоджерела не нижче другого абзацу тексту.

    Думка авторів публікацій може не збігатися з позицією та принципами видавця, видавець не несе за це жодної відповідальності. Міркування авторів щодо подій та осіб не спростовуються, їх правдивість не доводиться.

    За зміст та достовірність реклами та PR відповідальність несе рекламодавець. При цьому видавець залишає за собою право перевірки інформації, зазначеної в рекламі та оголошеннях. Такі матеріали друкуються з позначкою ®.
    Зв'язатися з нами: dzer.kol@i.ua
    © Всі права захищено 2017 – «Дзеркало Коломиї».
    Розроблено з в Webolatory