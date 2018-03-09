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Субота 10.03 2018
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    У Коломиї провели змагання з рукопашного бою серед військових

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    На Прикарпатті відбувся фінал всеукраїнської гімназіади з боксу. ФОТО

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    Коломийське “Покуття” з великим рахунком переграло “Університет” з Чернівців. ФОТО+ВІДЕО

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    У березні на Прикарпатті стартує турнір з міні-футболу серед ветеранських команд

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    У Карпатах лижники три доби ховалися від ведмедя. ВІДЕО

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    Благодійний фонд, створений за ініціативи Андрія Іванчука, підтримав ФК “Покуття”

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    У Коломиї за 4,5 млн грн побудують тенісні корти

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