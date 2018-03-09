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Субота 10.03 2018
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    Політичні новини Коломиї та Прикарпаття

    Івано-Франківські АТОвці вимагають у Міністра внутрішніх справ України не втягувати учасників...

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    Порошенко посмертно нагородив орденом “За мужність” загиблу медсестру 10 бригади

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    Міський голова Коломиї оголосив початок толоки

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    У Коломиї кіборг звинуватив владу і поліцію у кумівстві. Каже, що...

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    У Коломиї відбудуться громадські слухання щодо переліку платних послуг та цін

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    За крок до перемоги: Печеніжинська ОТГ – у фіналі шоу “Громада...

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    Складна ситуація з газом в Україні подолана, – Порошенко

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    Івано-Франківська облрада не відпускає депутатів, які стали головами ОТГ

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    У Києві презентували фільм про героя АТО з Коломийщини

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    Голова Коломийської РДА звітував. ВІДЕО

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