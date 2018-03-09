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Субота 10.03 2018
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    Жан Рено попрощався з Карпатами, куди приїжджав на зйомки. ФОТО

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    До дня народження Шевченка посли іноземних держав прочитали “Заповіт” та розписали...

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    Сьогодні у Коломиї вшанують пам’ять Великого Кобзаря

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    Завтра в театрі у Коломиї покажуть народну драму “Мати-наймичка”

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    Завтра у Коломиї відбудуться урочистості з нагоди 204-ої річниці від дня...

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    Діана Дяків з Коломиї здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі мистецтв. ВІДЕО

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    Науковець з Коломиї видав нову працю про Гуцульщину. ФОТО

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