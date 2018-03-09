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Субота 10.03 2018
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    Кримінал

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    Стали відомі деталі затримання на хабарі військовослужбовця

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    Прикарпатського крадія засудили на 4 роки

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    Вночі на Франківщині обікрали магазин

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    На Франківщині військовослужбовець погорів на хабарі в $300

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    На Прикарпатті переселенця з Донбасу схопили за крадіжки у фітнес-клубах

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    29-річного прикарпатця судитимуть за смертельне побиття співмешканки

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    На Прикарпатті “шоколадного грабіжника” засудили на 8 років

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    На Прикарпатті намагалися обікрасти перукарню

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    На Прикарпатті чоловік отримав довічне ув’язнення за зґвалтування та вбивство 9-річної...

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    На Франківщині суд довічно позбавив волі ґвалтівника та убивцю 9-річної дівчинки

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