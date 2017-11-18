Несподівано помер визначний фотохудожник з Прикарпаття Василь Пилип’юк

18 листопада на 68-ому році життя відійшов у вічність відомий український фотохудожник Василь Пилип’юк.

Про це повідомляється на його сторінці у Facebook, пише Дзеркало Коломиї.

“Несподівано відійшов у Вічність коханий чоловік, найдорожчий тато, улюблений дідусь, визначний український фотохудожник Василь Пилип’юк.

Повертаючись автомобілем з Київського Національного університету культури і мистецтв, де працював завідувачем кафедри фотомистецтва, під час зупинки неподалік м. Рівного раптово втратив свідомість. Швидка допомога доставила його до реанімації. Діагноз – інсульт. Між 6 і 7 ранку пішов з життя.

Молимось. Любимо. Пам’ятаємо.

Зі святими упокій, Христе, душу раба Твого Василя. Вічная пам’ять”.

Про час та місце прощання стане відомо згодом.

Довідка (за матеріалами Вікіпедії).

Василь Пилип’юк народився 10 січня 1950 р. у Новоселиці Снятинського району. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1993), заслужений діяч мистецтв України (1998), йому присвоєно вчене звання професора (2015). Художник Міжнародної федерації фотомистецтва (FIAP) (2007), президент видавничого підприємства “Світло й Тінь”, головний редактор журналу “Світло й Тінь”, член Національної спілки журналістів України, член президії та правління Національної спілки фотохудожників України, заступник президента Світового об’єднання фотографів українців (С. О. Ф. У. США), професор Львівської національної академії мистецтв.

Учасник численних фотовиставок, автор 87 фотоальбомів.