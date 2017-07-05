Неповнолітній юнак з Косівщини, який намагався пішки перейти польський кордон, втік з притулку

14-річний Олексій із Косівщини, якого минулого тижня затримали при спробі перейти українсько-польський кордон, разом із двома підлітками втекли із притулку на Львівщині. Дітей розшукує поліція.

Хлопця затримали прикордонники, коли він намагався перейти межу поза прохідним пунктом, повідомляють Надзвичайні новини.

Правоохоронцям хлопець розповів, що намагався пішки та без документів оминути пункт пропуску, аби потрапити до Польщі, де хотів улаштуватися на роботу, аби заробити грошей на лікування онкохворої матері.

Вихованцям притулку хлопець зізнався, що хотів заробити грошей на машину для своєї дівчини, але вихователі дізналися про це після нової втечі Олексія.

“Діти були у цьому приміщенні, коли медсестра вийшла до спальні, хлопці, які запланували втечу, відкрили вікно, вибили ґрати і втекли”, – розповідає Світлана Гаврилюк, завідувач притулку.

Цього разу з хлопцем втекли 16-річні хлопець і дівчина.

На ноги підняли весь райвідділ, пошуки проводять скрізь, де можуть переховуватися діти.

“Було роздано фотографії всім нашим патрульним. Ми шукаємо по родинних зв’язках, по товаришах, по знайомих”, – каже керівник залізничного відділу поліції Львова Павло Гарасим.

Старші друзі Олексія уже не вперше тікають з притулку.