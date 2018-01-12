Небайдужих просять допомогти волонтерці з Прикарпаття, яка важко травмувалась. РЕКВІЗИТИ

Днями волонтерка та медик “Карпатської січі” з Прикарпаття Світлана Кульчицька на псевдо Ялта потрапила у важку ситуацію.



Як повідомляють волонтери, жінка впала зі сходів і зазнала чималих травм, пише Фіртка.

“Світлана впала зі сходів в своєму під’їзді. Зламала 6 ребер, пробила легеню, роздробила копчик і компрісіоний перелам 2 хребців. Зараз знаходится в реанімації міста Івано-Франківська. Стан стабільно середній. На днях буть оперувати”, – написав у соцмережі боєць Фріц Микита.

Волонтери просять небайдужих прикарпатців допомогти зібрати гроші на лікування жінки.

“Прошу допомогти, як вона допомагала нам і всім хлопцям. Не раз бігала під обстрілами до поранених, чим спасала хлопців. Давайте допоможемо”, – йдеться у повідомленні.

Номер картки сина Світлани:

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