Не забудьте перевести годинник на зимовий час

29 жовтня о 4:00 за київським часом скасовується дія літнього часу.

Стрілки годинника буде переведено на годину назад, передає Еспресо.TV.

Перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

З точки зору економічних розрахунків, перехід на літній час дозволяє заощаджувати електроенергію, а також забезпечує ще годину для відпочинку у світлу пору доби.

Режим переведення стрілок на літній час застосовується у більшісті країн світу на всіх географічних широтах.