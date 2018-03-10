Назвали три напої, які варто пити кожній жінці

Безумовно, найкорисніший напій – це звичайна чиста вода.

Але є й інші напої, які здатні принести користь для жіночого здоров’я та краси, пише 24 канал.

Зелений чай з м’ятою Зелений чай багатий антиоксидантами, а ще він містить в своєму складі фітоестрогени – рослинні гормони, які позитивно впливають на жіночий організм та знижують ризик виникнення пухлин.

Завдяки м’яті напій заспокоює і допомагає боротися безсонням. Також м’ята покращує травлення і допоможе позбутися від дратівливості.

Какао