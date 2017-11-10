Фахівці з компанії Canalys назвали топ-5 найчастіше продаваних смартфонів за підсумками третього кварталу 2017 року. Як зазначають експерти, саме iPhone 7 став найбільш затребуваним.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному в цій сфері, повідомляє Радіо Максимум.

“У третьому кварталі 2017 року найчастіше продаваним смартфоном у світі став iPhone 7. Компанія Apple відвантажила близько 13 млн таких пристроїв різним замовникам”, – зазначено в тексті дослідження.

На другому місці розташувався iPhone 6S з показником у 7,9 млн шт., а замкнув трійку лідерів Samsung Galaxy J2 Prime із 7,8 млн штук.

Далі в рейтингу йдуть Oppo A57 і R11 з показниками в 7,8 млн і 7,2 млн шт. відповідно.

А випущений восени цього року iPhone 8 не зміг пробитися в п’ятірку лідерів.

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