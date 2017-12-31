Назвали небезпечні для здоров’я закуски

Зараз ви будете трохи здивовані – серед продуктів, названих лікарями і вченими, чимало звичних нам закусок.

Щоб вечірка не перетворилася на неприємність, слід знати, які продукти несумісні з алкоголем, пише Експрес з посиланням на Телеграф.

Отже, рейтинг продуктів, якими небажано заїдати і запивати алкогольні напої.

1. Енергетик

Енергетики містять речовини, які підвищують артеріальний тиск, а також викликають спазми судин головного мозку. Якщо ці напої змішати з алкоголем, то така суміш може порушити роботу нирок, а також спричинити судоми і розвиток серцевої аритмії.

2. Маринади

Комбінація маринованих овочів і алкоголю може негативно відбитися на печінці та нирках. Адже для їх приготування використовують оцет. Якщо вам хочеться закусити алкоголь чимось кислим, то краще віддати перевагу солоним огіркам або квашеній капусті.

3. Газовані напої

У газованій воді є вуглекислий газ, який подразнює слизову оболонку шлунка і таким чином сприяє швидкому всмоктуванню спирту. В результаті людина швидко п’яніє.

4. Помідори

Якщо алкоголь закушувати помідорами, то це може викликати проблеми з травленням. Однак продукти переробки помідорів (томатна паста, кетчуп, соус) такого ефекту не викликають, тому помідори у власному соку і сік можна вживати.

5. Солодощі

Шоколад в поєднанні з алкоголем навантажує підшлункову залозу, від чого ви відчуєте біль в животі і спазми.

6. Жирне м’ясо

Під час вживання алкоголю краще відмовтеся від смаженого м’яса. Замініть його печеним або відварним. А ще краще – рибою.

7. Фрукти

Фрукти тільки посилять процес бродіння алкоголю.

8. Кава

Суміш алкоголю і кави створює небезпеку гіпертонічного кризу або спазму судин головного мозку.