Назвали найпопулярніші виші та спеціальності серед абітурієнтів

Наразі вступники зареєстрували понад 144 тисячі електронних кабінетів та подали майже 580 тисяч електронних заяв. Загалом же на всі освітньо-кваліфікаційні рівні – молодший спеціаліст, бакалавр та магістр – подано близько 897 тисяч заяв від 290 тисяч абітурієнтів.

Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

“Ці цифри цілком відповідають нинішньому етапу вступної кампанії, яка перебуває на “екваторі”. Зараз буде певний момент, коли подання заяв уповільниться, а потім дуже пришвидшиться в останні дні – це загальна динаміка всіх років”, – пояснює директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров.

За кількістю заяв зараз лідирують:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 29 461

Львівський національний університет імені Івана Франка – 23 892

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 19237

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 16960

Національний університет “Львівська політехніка” – 15612

Традиційно серед вступників найпопулярнішими спеціальностями залишаються економіка, право, туризм, міжнародні відносини, дещо менше – комп’ютерні науки.

Також на брифінгу йшлося про заяви від 18 тисяч вступників, які не були прийняті системою через відсутність конкурсного балу.

Як повідомила директор ДП “Інфоресурс” Оксана Бєлік, ці вступники отримали відповідні повідомлення електронною поштою та SMS, і на сьогодні вже 96% з них успішно відновили свої заяви.

Як нагадав Олег Шаров, в перші дні у вступників виникло чимало проблем з реєстрацією електронних кабінетів. Вони здебільшого були спричинені розбіжностями персональних даних в документах – пропущені апострофи, чергування “і”/”и”, розбіжності в 1 літеру, подані старі назви населених пунктів, перейменованих в межах декомунізації тощо. Це було пов’язано з неуважністю як вступників, так і адміністрацій навчальних закладів.

Більшість з цих помилок уже виправлені. Однак тим вступникам, у яких залишися такі проблеми, МОН дозволило подавати документи у паперовій формі – якщо в присутності представника приймальної комісії ВНЗ буде перевірена неможливість створення електронного кабінету.

Читайте також: Міносвіти оприлюднило 40 оновлених навчальних програм для 5 – 9 класів