Найстаршому українцеві виповнилося 113 років. ФОТО

Михайло Бурчин офіційно є найстаршим громадянином України. Народився він 10 листопада 1904 року. Досі найстаршою вважалася Христина Нагорна з Чернігівщини, але вона нещодавно померла на 117 році життя.

Пан Михайло з’явився на світ у селі Верхнє Висоцьке Турківського району на Львівщині. Там і мешкав, доки не померла дружина, пише газета Експрес.

А потім дідуся забрав до себе на Стрийщину його єдиний син – Василь.

Нині у Михайла Лук’яновича – п’ять онукiв та вісім правнукiв, які часто навідують його з гостинцями.

“Із дитинства свекор заробляв на життя важкою фiзичною працею, – каже Стефанія Бурчин, невістка довгожителя. – Коли почалась Перша свiтова війна, йому було лише шiсть років. А в час Другої світової він змушений був покинути дружину з немовлям на руках та йти воювати. Спершу – на теренах Чехiї, потiм – Польщi, де й отримав тяжке поранення. Виїмка на голові вiд скалки розiрваної мiни досі нагадує про ті важкі часи. Просiкло наскрiзь і руку. У молоді роки свекор був веселим чоловіком, любив і пожартувати, і козака, коломийку чи польку на весіллі затанцювати. Ніколи не сидів без діла. Здоров’я, Богу дякувати, він має. Але вже старість бере своє, тому недочуває, не може ходити”.

“Мiй тато має сувору самодисциплiну, – каже Василь Бурчин. – Вiн нiколи зайвого не з’їв, нiколи не пиячив i не курив. Має спокійний характер, ніколи не переймається і не злиться через дрібниці. Мабуть, це i є секретом його довголiття”.

А ще такий поважний вік Михайла Бурчина родина пов’язує з генами, адже його дiд прожив до 116 рокiв.

До речі, дідусь уже пережив й своїх трьох сестер, і брата, і дружину і свекра.

ТЕКСТ і ФОТО: Iрина ШЕЛУПЕЦЬ.