Найнижча на Коломийщині, найвища на Долинщині: яку зарплату отримують прикарпатці

Середня зарплатня на Прикарпатті за ІІІ квартал становила 6300 гривень.

Про це інформує Головне управління статистики в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб по області у ІІІ кварталі 2017р. становив 6265 грн, що на 42,2% більше, ніж у відповідному періоді торік.

Середньообласний показник рівня заробітної плати у ІІІ кварталі 2017р. перевищено у Долинському районі (8163 грн), м.Бурштині (7967 грн), Тисменицькому (7691 грн), Надвірнянському (6763 грн), Калуському (6595 грн), Богородчанському (6508 грн) районах, м.Калуші (6430 грн), Рожнятівському районі (6406 грн) та м.Івано-Франківську (6375 грн). Нижче середньообласного показника розмір номінальної заробітної плати спостерігався у містах Болехові (5913 грн), Яремчі (5834 грн), Коломиї (5608 грн), Городенківському (5421 грн), Верховинському (5402 грн), Косівському (5225 грн), Галицькому (5007 грн), Рогатинському (4925 грн), Тлумацькому (4783 грн), Снятинському (4721 грн) та Коломийському (4656 грн) районах.

Зростання рівня середньомісячної номінальної заробітної плати працівників у ІІІ кварталі 2017р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігалось в усіх містах обласного значення та районах.

Найвищі темпи росту зафіксовані у м.Калуші (159,3%), Городенківському (155,4%), Снятинському (150,3%) та Тлумацькому (150,1%) районах, дещо нижчі – у м.Бурштині (121,5%) та Богородчанському районі (129,2%).