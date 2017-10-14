“Найкраща музика – це свист кулі, яка тебе не зачепила”. Про що насправді вистава “Війна”? ФОТОРЕПОРТАЖ

“Найкраща музика – це свист кулі, яка тебе не зачепила”. Про що...

До Дня Захисника України у “Світовиді” відбулася прем’єра вистави “Війна” молодого FRANCO-театру за п’єсою Ігоря Юзюка.

Режисер (він же головний персонаж) – волинянин Дмитро Мельничук, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Що таке актуальність теми? Це є щось важливе, але тимчасове. Досить складно актуальну тему подати під таким художнім соусом, аби вона претендувала вже на продукт мистецтва. І досить складно у цьому випадку вберегтися від кон’юнктури, хай навіть у найпатріотичнішій заквасці.

У приватній розмові Ігор Юзюк зізнався мені, що створити п’єсу на “актуальну” тематику надихнув його коротенький сюжет на одному з телеканалів про музиканта-бійця АТО, який потрапив у полон до бойовиків і музика врятувала його від розстрілу. Далі включилися фантазія й безсумнівний драматургічний талант…

А ще Юзюк не приховував хвилювання перед самою прем’єрою, як виставу сприймуть глядачі. Й не стільки в сенсі мистецьких якостей, скільки в сенсі ідейності. Адже вистава не надихає молодь ставати до лав захисників Вітчизни. То про що ж вона?

Про війну на Донбасі, яка, за визначенням самого автора п’єси, прорила траншеї в наших душах, про патріотів і пристосуванців.

Драма розгортається в одній родині, куди повернувся вояк з АТО, поранений і озлоблений. Озлоблений не лише на ворогів, котрі по ту лінію фронту, з ними все ясно – їх треба стерти в порох; озлоблений на земляків, на найрідніших родичів, які не розуміють його затятості, які під власним захисним формулюванням ” там так само живуть люди” війну затягують, гірше того – на війні хочуть нажитися.

Сестра Оксана (артистка Мар’яна Кодіна-Іванович) – добра душа, позбувшись засобів до існування невдало продає себе в якості контрабандистки й терпить фіаско. Доведена до істерики нещадною правдою брата-вояка про чітке розмежування добра і зла кричить йому в обличчя: “Я тебе туди не посилала!”…

До війни головний герой був музикантом-віртуозом, а отже, натурою витонченою й шляхетною. Війна його змінила. Тепер він каже сестрі, що “найкраща музика, це не Бетховен, це свист кулі, яка тебе не зачепила – коротеньке “фюіть!”.

Чотири дійових персонажі – брат, сестра, їхня бабуся і аферист з “донецьких”, котрий, напакостивши вдома, утік від війни, це чотири правди про війну, якій дотепер не придумано визначення.

Однак, даремно драматург Ігор Юзюк переживає, що не окреслив у своїй п’єсі головної позитивної ідеї. Вона – головна ідея – прочитується досить виразно: війна на Донбасі – іспит на нашу політичну й людську зрілість, на мужність назвати зло злом, а добро добром.

Той, хто не знайшов відповіді на найважливіші питання, навіки застрягне в сумнівах. І, як особистість, розпадеться, борсаючись між берегами.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ

Сьогодні о 18.00 на сцені концертного залу “Габсбург” Мистецького центру “Світовид” відбудеться прем’єра народної драми “Війна”.

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