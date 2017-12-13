Науковці пояснили, чому жінки та чоловіки по-різному переносять грип

Науковець з Меморіального університету Ньюфаундленду вияснив, що чоловіки відчувають сильніші симптоми респіраторних захворювань, аніж жінки.

Результати цього дослідження опублікували журнал The BMJ, повідомляє 24 канал.

Так, канадський професор сімейної медицини Кайл Сью проаналізував велику кількість наукових робіт, присвячених тому, як респіраторні інфекції переносяться чоловіками та жінками. Науковець з’ясував, що представники чоловічої статі мають слабший імунітет до таких захворювань.

Чоловіки можуть не перебільшувати симптоми, а просто мати слабшу імунну реакцію на респіраторні віруси, що призводить до більш високого рівня захворюваності та смертності, ніж у жінок, – пояснює Сью.

Крім того, канадський дослідник наводить дані опитування, згідно з яким чоловікам треба в два рази більше часу, щоб відновитися після хвороби.

За словами Сью, при зараженні відіграють свою роль гормони. “Жіночий” гормон естроген ефективніше знижує вміст вірусу в клітинах організму, тоді як “чоловічий” тестостерон навпаки знижує реакцію імунітету.

“Дослідження вакцинації від грипу показали, що жінки сприйнятливіші до подібних вакцин”, – пише вчений.