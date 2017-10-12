Науковці довели зв’язок між кесаревим розтином та ожирінням дитини

Дослідниця Медичної школи Нью-Йоркського університету Марія Домінгез-Белло довела, що під час народження шляхом кесаревого розтину дитина не отримує потрібних для здорового розвитку бактерій.

Відсутність цих бактерій, які немовля отримує під час народження природнім шляхом, може призводити до різнотипних розладів, повідомляє УП.Життя з посиланням на The Economist.

У дослідженні йдеться, що малюки, народжені в результаті кесаревого розтину, більш схильні до алергій, аутоімунних захворювань та надмірної ваги.

Зв’язок між ожирінням та бактеріями у кишечнику людини був доведений давно, тож команда дослідників на чолі з Домінгез-Белло вважають, що це може пояснити зв’язок між кесаревим розтином та ожирінням.

Можливих пояснення два – або сам розтин стримує потрапляння потрібних бактерій в організм дитини, або винні в усьому антибіотики, які супроводжують операцію.

Щоб перевірити свої припущення Домінгез-Белло проаналізувала процес народження дітей 13 лабораторними мишами. Частина народила через кесарів розтин, решта – природнім шляхом.

Результати приголомшили навіть саму науковицю. Через 15 тижнів після народження, дитинчата мишей, які з’явилися на світ природнім шляхом, важили близько 39 грамів, а ті, що із штучним втручанням – 45.

Більше того, у народжених природньо був нормальний стан імунної системи, натомість тим, хто з’явився на світ завдяки операції, не вистачало бактерій Bacteroides, Ruminococcaceae and Clostridiales, пов’язаних зі слабкістю організму.

Раніше ВООЗ відзвітував, що кількість дітей і підлітків, які мають ожиріння, зросла у десять разів протягом останніх 40 років, особливо у країнах Азії.