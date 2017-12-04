Науковці довели, що читання вголос покращує запам’ятовування

Школярам і студентам добре знайоме це відчуття: читати вголос підручники і конспекти, щоб краще запам’ятати матеріал.

Психологи з Університету Ватерлоо в Канаді підтвердили, що це дійсно працює!

Науковці довели, що читання вголос корисне не лише студентам, а й літнім людям, які страждають віковими порушеннями пам’яті, пише УП.Життя з посиланням на Naked Science.

У дослідженні взяли участь 95 студентів університету.

Вчені порівняли продуктивність читання вголос з іншими методами запам’ятовування.

На першому етапі дослідження студентів попросили продиктувати в мікрофон список 160 не пов’язаних між собою іменників.

Через 2 тижні учасників розділили на 4 групи і дали завдання запам’ятати ще одну послідовність слів.

До списку увійшли 20 іменників з першого списку.

Одна група читала слова “про себе”, інша слухала власний запис цих слів.

Третій групі дали послухати слова, записані голосом чоловіка або жінки, залежно від статі учасника. Четверта група читала список слів вголос самостійно.

Потім студентам чотирьох груп показали усі 160 слів і попросили позначити ті слова, які вони мали запам’ятати раніше.

Найуспішніше з завданням впоралися ті, хто читав слова вголос.

На другому місці опинилися студенти, які слухали власний запис.

Найгірше тест пройшла група, учасники якої читали “про себе”.

Тому, на думку психологів, читання вголос допомагає найактивніше залучитись в процес навчання.

Воно залучає і візуальне, і слухове сприйняття, а також моторну активність (рух губами).

Крім того, при читанні вголос найсильніше проявляється ефект автореференції – схильність людини краще запам’ятовувати інформацію, якщо вона важлива для нього особисто.