Нацрада оштрафувала “Шансон”, “Kiss FM” та інших на півмільйона гривень

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 9 лютого оштрафувала ТОВ “Телерадіокомпанія” Шансон”, КК “ТІР “ЮТАР” (“Kiss FM”) та інші радіостанції за порушення закону про виконання квот на обсяг пісень і ведення ефіру українською мовою.

Нацрада відзвітувала, що визнала порушення радіостанціями частин 2 чи 5 статті 9 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, пише УП.

Розмір штрафів для мовників становив: УК “Телебачення і радіомовлення “Ютар(“Kiss FM“) – 215 600,00 грн., ТОВ “Телерадіокомпанія “Шансон” – 125 726,40 грн., ТОВ Незалежної ТРК “Ірта” – 25 864,00 грн.

ТОВ “Телерадіокомпанія Маяк” матиме сплатити 4 040 грн., “Телерадіокомпанія “Скіфія” у формі ТОВ – 33 600,00 грн., ТОВ “Радіо “Нова хвиля” – 36 360,00 грн., ТОВ “Телерадіокомпанія “Сімон” – 37 800,00 грн., ТОВ “Телерадіовидавнича компанія “Мастер” – 39 600,00 грн.

Загальна сума штрафних санкцій становить понад 500 тисяч грн.

Раніше повідомлялося Нацрада фіксувала недотримання закону про квоти на радіостанціях”Ретро”, “Шансон” та “KISS FM”. Після зафіксованих порушень їх перевіряли додатково.

Крім того, українські радіокомпанії підписали меморандум про застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень та ведення передач державною мовою.

Президент Петро Порошенко підписав закон № 1421-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій”, який встановлює квоти для україномовних пісень в ефірі українських телерадіоорганізацій.

8 листопада 2016 року він набув чинності.

Радіоорганізації мають дотримуватися вимог закону з 8 листопада 2016 року з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години.

Квота розповсюджується на мову ведучих та дикторів передач, контроль за мовленням гостей не здійснюватимуть.