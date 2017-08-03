Національне свято Швайцарії очима журналістки з Коломиї. ФОТОРЕПОРТАЖ

Національне свято – День Швайцарської Конфедерації святкують 1 серпня. Ця дата встановлена на честь дня, коли у 1291 року, представники трьох пракантонів Урі, Швіц і Унтервальден утворили перший союз для оборони від зовнішньої агресії.

Об’єднані кантони повинні були зміцнити свої зусилля, завдяки яким протягом наступних 500 років і створювалась сьогоднішня Швайцарія. Чоловіки цих трьох лісових кантонів заприсяглися у вічній відданості один одному, обіцяючи взаємну допомогу та підтримку. Альянс виступив проти Габсбургів, які прагнули зміцнити свої позиції в цьому регіоні. Присяга була складена в кантоні Урі над озером Фірвальдштеттерзеє на луці Рютлі, де й досі відзначають цю подію на федеральному рівні. Діючий Президент країни виголошує промову перед запрошеними, звучить гімн Конфедерації, відбувається концерт народних хорів та альпгорністів. Як Національне свято, перше серпня відзначається з 1891 року.

За давньою традицією вночі на пагорбах і горах запалюють багаття, яке в давнину попереджувало про небезпеку. За іншою легендою такі вогні символізують подію, яка мала місце у чотирнадцятому столітті: тоді з країни вислали іноземних суддів й так про це повідомили населення. Щороку на святкуванні першого серпня зачитують так званий Bundesbrief – федеральний лист з 1291 року, у преамбулі якого було зазначено, що чужі судді не матимуть права вирішувати долю швацарців.

Будівлі й балкони у цей день прикрашають дуже гарно, переважають червоно-білі кольори прапорів, квітів, гірлянд та ліхтариків. Особливо натхненно це роблять у північних німецькомовних кантонах. Традиційно у містах у цей день є світлові шоу та феєрверки.

Святковий парад відбувається у Цюріху. Він збирає чимало глядачів, надто це дійство цікавить туристів. У ньому беруть участь військові оркестри, фольклорні колективи з різних кантонів, представники старовинних міських мануфактур, студентські організації, військова історична рота Zurcher Miliz Compaghie 1861. В багатьох районах міста відбуваються локальні святкування з накритими столами під наметами, музикою та співами. Можна скуштувати смачні ґрильовані ковбаски, типову швайцарську страву – раклет, різотто, випити холодного пива чи вина. Увечері мешканці та гості міста збираються на березі озера щоб помилуватися півгодинним феєрверком.

ФОТО і ТЕКСТ: Ірина МИХАЛКІВ-ВИННИК