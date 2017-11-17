Нацбанк планує змінити дизайн гривні

Національний банк проводить роботу над відновленням дизайну всіх банкнот гривні.

Про це під час прес-конференції повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передають Українські Новини.

“Ми нещодавно почали проводити зміну дизайну банкнот великих номіналів: 100 гривень зразка 2014 року і 500 гривень зразка 2015 року. Ми працюємо над відновленням дизайну всіх банкнот. Національний банк постійно працює над цими питаннями. Про введення в обіг нових номіналів або нового дизайну повідомляємо”, – сказав він.

За його словами, дані про введення в обіг або виведення з нього банкнот, монет або зміна номінального ряду відбуваються ухваленням рішення правління НБУ, у яких зазначені терміни введення в обіг і виведення з нього.

Нагадаємо, Нацбанк збирається припинити виготовлення монет у 1, 2, 5 та 25 копійок.