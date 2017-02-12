Народних депутатів-прогульників пропонують відправляти в АТО

На сайті електронних звернень до Президента України 10 лютого з’явилась петиція “Призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули – на “нулі” в АТО”.

Автор петиції Віталій Головков пропонує “призначити покарання депутатам Верховної Ради за прогули в вигляді відправлення у відрядження на нульові позиції зони АТО, терміном два тижні – з метою вивчення побутових умов військовослужбовців”.

Зареєстроване 10 лютого звернення вже набрало 152 голоси (станом на 13 год. неділі, 12 лютого). Якщо за наступні 88 днів петиція набере 25 000 голосів, то її розгляне Президент і дасть відповідь.