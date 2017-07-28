Нарешті літо: прикарпатські синоптики обіцяють на найближчі дні теплу та сонячну погоду

29 липня очікується без опадів, температура вдень — 22-27 градусів по області і 24-26 градусів в Івано-Франківську.

“30-31 липня також погода буде без опадів, температурний режим вдень — 25-30 градусів , в Карпатах — 16-21 градусів”, — зазначила Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідрометзабезпечнння Івано-Франківського Гідрометцентру, пише Галка.

1 та 2 серпня прогнозують малохмарну погоду, без опадів, температурний режим надалі зростатиме — вдень вже очікується 30-35 градусів , у Карпатах вдень — 26-31градусів .

З третього по сьоме серпня погода на Івано-Франківщині буде переважно без опадів, подекуди в горах може бути незначний дощ. Третього серпня дещо знизиться температура — 22-27 градусів , а з сьомого серпня знову підвищення на три-п’ять градусів.

“Переважно у наші сухі періоди встановлюється обмежений режим на річках області і можливе зниження рівня води в криницях. Можливе також пересихання потічків, маленьких водотоків”.