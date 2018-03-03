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Нардеп від Прикарпаття: це початок кінця режиму Порошенка

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Насильницький розгін наметового містечка біля Верховної Ради України – відповідь режиму президента Петра Порошенка на мирний спротив громадян, які відстоюють своє право жити в демократичній країні.

Малакава інформує, що про це у Фейсбуці написав нардеп від Прикарпаття Юрій Дерев’янко.

“Влада розтоптала в крові мирних мітингувальників конституційне право на мирне зібрання на площі Конституції. Не хочу зупинятися на зайвому символізмі, але точно можу сказати – це початок кінця режиму Порошенка. Український чесний народ цього не стерпить, не проковтне!” – відзначив нардеп.

За його словами, дуже важливо відстояти свободу всіх мітингувальників, яких сьогодні затримав модернізований “беркут”.

Нагадаємо, що жінка втратила 20 тисяч гривень через псевдопрацівника “Ощадбанку”.

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