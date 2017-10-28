Надто худі жінки ризикують рано втратити здатність народжувати

Дослідження за участі 78 759 жінок показало – нестача маси тіла в підлітковому віці та до 35 років у жінок може підвищувати ризик ранньої менопаузи.

Крім того, припинення менструацій до 45 років пов’язують з підвищеною ймовірністю розвитку серцево-судинних захворювань та остеопорозу, повідомляє УП.Життя з посиланням на The Naked Science.

Для доведення своєї гіпотези науковці використовували дані дослідження, яке почалося ще у 1989 році.

Тоді фахівці намагалися виявити довгострокові побічні ефекти контрацептивів.

На початку дослідження обраним учасницям було від 25 до 42 років, ніхто з них в цей час ще не стикався з симптомами менопаузи.

Жінки проходили опитування про стан свого здоров’я до 2011 року, вказуючи свій зріст і вагу не тільки в момент дослідження, а й в підлітковому віці.

Про менопаузу, що з’явилася до 45 роківповідомили 2804 учасниці опитувань.

Дослідники підрахували, що у жінок з індексом маси тіла до 18,5 кг/м² ризик ранньої менопаузи був вище в середньому на 30%.

На 50% ймовірність зростала у тих, чий ІМТ у 18 років був нижче 17,5 кг/м².

Наступним ризикованим періодом виявився вік 35 років – ІМТ нижче норми збільшував ризик на 59%.

Найрідше ранню менопаузу спостерігали у жінок із зайвою вагою, при індексі маси тіла від 25 до 29,9 кг/м².

Особливо небезпечні виявилися “перепади” ваги, коли за короткий термін втрачається або набирає більше 10 кілограмів.

У тих, хто відчував такі перепади більше 3 разів у віці від 18 до 30 років, ризик збільшувався в 2,4 рази.