Начальник поліції розповів про криміногенну ситуацію на Коломийщині. ВІДЕО

Криміногенна ситуація у місті та районі контрольована, на дорогах теж спокійніше, – інформує начальник поліції Остап Білейчук.

Каже, за останні 7 днів на лінію 102 надійшло 341 повідомлення.

Крім того зареєстрували 51 повідомлення від громадян, які звернулися з письмовими заявами.

Зокрема, цього тижня встановлено осіб, які протягом року крали у Коломиї кабель.

Минулого тижня на території району виявили тіла двох осіб. У Раківчику знайшли тіло жінки, яка померла від переохолодження. У Голоскові чоловік помер від травм.

Протягом тижня на Коломийщині відкрито 42 кримінальні провадження.

Детальніше – у сюжеті НТК.

Нагадаємо, сьогодні о 15 годині у Коломиї громадян прийматиме т. в. о. заступника начальника Головного управління Нацполіції в області старший лейтенант поліції Олег Петрович Йосипів.

Завтра, 23 листопада, начальник Коломийської поліції Остап Білейчук розповість у прямому ефірі про стан злочинності на Коломийщині. Попередні запитання приймаються електронною поштою: ntktv@ukr.net