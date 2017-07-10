Набір із 23 продовольчих товарів за півроку став дорожчим на 115 гривень

Вартість набору соціально значущих продовольчих товарів в Україні за перше півріччя 2017 року зросла на 15,3%, або на 114,45 грн.

Про це повідомляє УКРІНФОРМ.

“Загалом вартість набору із 23 соціально значущих продовольчих товарів, за яким здійснюється моніторинг цін органами статистики, у червні ц.р. порівняно із травнем ц.р. зросла на 36,82 гривні (“плюс” 4,5%), а з початку 2017 року на 114,45 гривні (“плюс” 15,3%), і в середньому по Україні склала 861,75 гривні”, – йдеться у повідомленні Економічного дискусійного клубу.

Аналітики клубу наголошують, що ціна набору зросла в усіх регіонах України. У червні найнижча ціна набору соціально значущих продовольчих товарів була зафіксована в Тернопільській області – 786 грн, а найвища – у Києві (985 грн).

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