На заводі Leoni у Коломиї середня зарплата становитиме 7000 гривень

У Коломиї завершується підведення комунікацій до ділянки, де німецький холдинг Leoni AG планує спорудити завод.

Перший камінь під будівництво німецька компанія планує закласти у вересні цього року, а з січня наступного вже розпочати набір працівників. На перших порах Leoni AG планує створити у Коломиї 800 робочих місць, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Нагадаємо, німецький холдинг Leoni AG вирішив відкрити в Коломиї завод з виготовлення електропроводки для автомобілів, який запрацює в червні 2017-го року.

“Ми проводили аналіз багатьох регіонів з кількох аспектів, один з них – це наявність людських ресурсів. І тут, на Коломийщині, цей показник найкращий порівняно з іншими регіонами”, – повідомив генеральний директор дочірньої компанії Leoni AG в Україні Штефан Шмідт.

Середня зарплата на заводі, розповідає Шмідт, становитиме сім тисяч гривень.

“Для виробництва заробітна плата буде коливатися від 6 до 6,5 тисяч гривень, для офісних працівників – 6,5–7,5 тисяч гривень”, – відзначив він.

Більшість працівників будуть навчати відразу на робочих місцях у Коломиї. Також деякі робітники поїдуть на навчання в Стрий, де завод Leoni AG працює 12 років. Окремий персонал поїде вчитися у Німеччину та до постачальників німецького холдингу, щоб отримати специфічні знання у певному виді продукування в’язу кабелів.

Німецький холдинг обіцяє довозити своїх працівників на роботу.

“У нас також буде їдальня з безоплатними обідами для працівників та медичне страхування”, – відзначив Штефан Шмідт.

За його словами, продукція, яку вироблятимуть на заводі, екологічно чиста, тож немає ризиків для працівників та навколишнього середовища.

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар припускає, що завод Leoni може стати найбільшим платником податків в місті.

“На перший час проблем з робочою силою не буде. Але компанія планує до 2021 року розширити виробництво в Україні до п’яти тисяч працівників, і ми будемо боротися, щоб вона розширювалася в нашому місті”, – каже Слюзар.

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